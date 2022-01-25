Министр юстиции Украины Денис Малюська объяснил, кто в Украине отвечает признакам олигарха, согласно закону «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

В интервью «Forbes» он заявил, что «главная цель закона – не сделать олигархам больно, а сделать так, чтобы их не было».

«Подготовка списков не продолжается. Мы дали полгода, чтобы они потеряли свой статус олигарха и стали бизнесменами, меценатами и уважаемыми людьми. Такой процесс прошли многие западные олигархи в свое время. Это можно сделать до 7 мая. Потом последует другая история», - сказал министр.

«Достаточно открыть рейтинг «Forbes». Первая строка – Ринат Ахметов. Есть все критерии – медиа, бизнес, активы, партнеры в Раде. Похожая история с Коломойским. Петр Порошенко – активы, участие в политике, под вопросом телеканалы», - ответил Малюська на вопрос, кого он считает очевидным олигархом.

На уточнение, поможет ли передача телеканалов «Прямой» и «5 канал» Порошенко избежать статуса олигарха, министр отметил: «Трудно сказать, я не видел новой структуры собственности «Прямого» и «5 канала».

«Закон прописан широко, не обязательно быть прямым владельцем, можно влиять на медиа через аффилированных лиц. Сейчас каналы ведут вещание так, вроде они находятся в собственности Порошенко. Возможно, «Прямой» и «5 канал» – не единственные медиаактивы Порошенко. Это вопрос доказательства», - сказал Малюська.

При этом министр не видит проблем со сбором улик. «Информацию о монополиях, например, и перечень монополистов имеет Антимонопольный комитет», - пояснил он.

«Участие в политической жизни четко прописано в законе. Чтобы попасть в список «олигархов», человек или его близкий родственник или бизнес-партнер должен занимать политическую должность, финансировать партию или митинги. К примеру, Петр Порошенко подпадает под этот пункт как народный депутат. Коломойский или Ахметов попадут под этот критерий, если среди их бизнес партнеров окажутся депутаты. Учитывать только участие в политической жизни после вступления в силу закона – 7 мая», - пояснил глава Минюста.