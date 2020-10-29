Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мелинда Симмонс советует президенту Украины Владимиру Зеленскому чаще демонстрировать поддержку органам, которые призваны бороться с коррупцией.

Как передает УНИАН, об этом Симмонс сказала во время онлайн-мероприятия «Соединенное Королевство - Украина: Разговор послов».

«Относительно того, что президент должен делать в ближайшие дни после решения Конституционного суда, то я считаю, что важное дело для каждого лидера, когда независимые антикоррупционные институты оказываются под угрозой, в этом случае заключается в том, чтобы выражать поддержку. И на самом деле президент Зеленский это уже сделал», - подчеркнул Симмонс.

«Но я утверждаю, что он не делает это достаточно часто, и, возможно, он должен говорить о них гораздо чаще. И я думаю, что он, вероятно, знает об этом, так как многие из нас говорят ему об этом. Я также сказала ему, поэтому это не является секретом», - заявила посол Британии.

Также она напомнила, что международное сообщество вкладывает огромные инвестиции для создания антикоррупционных институтов и сотрудничает с Украиной, чтобы помочь развить эти институты и убедиться, что они имеют «прочную основу».

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании 27 октября КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

Президент Владимир Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил

В Нацагентстве по предотвращению коррупции заявили, что судьи Конституционного суда приняли решение в «деле о незаконном обогащении» в собственных интересах.

28 октября НАПК закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.