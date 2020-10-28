Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Украины Андрея Шараскина, избранного от партии «Голос», сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.
Шараскин родился в 1977 году, проживает в Тернополе, член политической партии «Голос», включен в избирательный партии под № 20.
Напомним, 18 июня Верховная Рада отказалась прекращать депутатские полномочия депутата от партии «Голос» Святослава Вакарчука, который 11 июня объявил о сложении мандата.
После этого Вакарчук вышел из состава фракции «Голос».
11 марта съезд «Голоса» выбрал новой руководительницей партии Киру Рудык вместо Вакарчука.
26 июня на внеочередном съезде партии «Голос» делегаты приняли решение о прекращении депутатских полномочий Вакарчука.
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