Путін тягне час, технічний прогрес є лише на рівні військових, - нардеп

Заступниця голови парламентської фракції Голос Юлія Сірко заявила, що переговори щодо досягнення миру не демонструють ані політичного, ані дипломатичного поступу.

У коментарі Інтерфакс-Україна вона зазначила, що такого прогресу не варто очікувати й надалі, оскільки Володимир Путін, за її словами, вже не здатний зупинити війну через внутрішні проблеми в Росії. Так Сірко прокоментувала останній раунд перемовин між Україна, США та Росія, що відбувся у Женева.

Народна депутатка переконана, що будь-яке припинення війни без капітуляції України для Путіна означатиме крах його влади та відповідальність перед кремлівською елітою. Тому, за її оцінкою, російський лідер свідомо затягує переговорний процес, намагаючись виграти час, домогтися послаблення санкцій з боку США та зменшити залежність від Китаю.

Водночас Сірко зазначила, що певний прогрес усе ж існує, але він має виключно технічний характер і відбувається на рівні військових контактів.

Як повідомляв ForUA, після завершення основного раунду дводенних тристоронніх переговорів у Женеві відбулася окрема закрита зустріч представників України та РФ. У зустрічі з російською стороною брали участь Рустем Умєров і Давид Арахамія.

Російську делегацію представляв її очільник Владімір Мєдінський. Переговори тривали близько півтори години, однак зміст розмови наразі не розкривають.