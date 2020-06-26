Сегодня, 26 июня, на внеочередном съезде партии «Голос» делегаты приняли решение о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука, сообщает пресс-служба политсилы.
«К сожалению, Верховная Рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся на уважение коллег к решению свободного человека. Поэтому сегодня я обращаюсь к самым близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата. При этом я и в дальнейшем буду оставаться членом партии настолько долго, насколько буду приносить пользу партии, и пока партия будет способствовать европейскому развитию страны. Мое желание помогать «Голосу» остается, я готов делать это и в дальнейшем», - сказал Вакарчук обращаясь к делегатам.
После прекращения депутатских полномочий Вакарчук остается членом партии, а ко фракции «Голоса» присоединится следующий кандидат из предвыборного списка.
Напомним, 18 июня Верховная Рада отказалась прекращать депутатские полномочия депутата от партии «Голос» Святослава Вакарчука, который 11 июня объявил о сложении мандата.
После этого Вакарчук вышел из состава фракции «Голос».
11 марта съезд «Голоса» выбрал новой руководительницей партии Киру Рудык вместо Вакарчука.
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