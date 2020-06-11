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Народный депутат от «Голос»  Святослав Вакарчук заявил о сложении мандата нардепа.

Об этом он заявил брифинге, сообщает «Украинская правда».

«Сегодня зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата Украины», – отметил он.

Обосновывая свое решение, Вакарчук отметил, что считает свою миссию частично выполненной: привел прекрасную фракцию в парламент: новых профессиональных порядочных людей. Однако теперь она завершена. В его дальнейших планах - образовательный проект.

По словам Вакарчука, «Голос» - хоть и небольшая, но очень влиятельная фракция в парламенте.

Он пожаловался также, что на него «персонально льют дерьмо и дискредитируют». По его словам это и «враги Украины», и «коррупционеры, которые хотят поставить его в один ряд с собой», и так называемые «товарищи, которым кажется, что «Голос» хочет присвоить себе звание крупнейших украинских патриотов в парламенте».

И все это началось после того, как Вакарчуку, мол, приписали президентские амбиции.

На уточняющий вопрос, почему он сделал это накануне местных выборов, фактически закапывая рейтинг партии в землю. Вакарчук отметил, что, по его мнению, «Голос» справится с любыми вызовами и все будет хорошо».

Напомним, 11 марта съезд «Голоса» выбрал новой руководительницей партии Киру Рудык вместо Святослава Вакарчука.

Вакарчук был нардепом VI созыва от пропрезидентского блока «Наша Украина - Народная самооборона».

11 сентября 2008 года добровольно сложил депутатские полномочия.
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