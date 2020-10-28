Отменой статьи об ответственности за недостоверное декларирование Конституционный суд навредил международной репутации Украины. К тому же это - прямой механизм к пересмотру безвизового режима с Европейским Союзом.

Об этом председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил журналистам на брифинге, передает УНИАН.

«Требование декларирования - это требование Конвенции ООН против коррупции. И она является частью украинской Конституции. Декларирование было частью соглашения о безвизовом режиме с ЕС. Поэтому это - прямой механизм к пересмотру безвизового режима», - отметил он.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании 27 октября КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

Президент Владимир Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил

В Нацагентстве по предотвращению коррупции заявили, что судьи Конституционного суда приняли решение в «деле о незаконном обогащении» в собственных интересах.

28 октября НАПК закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.