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Позиция Европейского Союза по сотрудничеству с Украиной никоим образом не меняется из-за дипломатического спора между Киевом и Будапештом.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

«Этот вопрос двусторонних отношений между двумя странами, и единственное, что ЕС может сделать, это призвать все стороны решить вопрос на основе добрых соседских отношений», - сказал Стано.

Он напомнил, что ЕС недавно в очередной раз поддержал европейские устремления Украины.

«Украина – важный партнер, мы заключили амбициозное соглашение об ассоциации и мы продолжаем сотрудничество, чтобы приблизить Украину к ЕС как можно ближе. В политике ЕС в отношении Украины нет никаких изменений», - сказал Стано.

Отвечая на вопрос, что будет делать ЕС, если Венгрия будет блокировать решения относительно Украины, требующие единогласного решения, он сказал: «ЕС продолжает сотрудничество с Украиной, основываясь на определенном перечне критериев и ожиданий, и я не буду спекулировать, может ли это измениться».

Следует отметить, что Венгрия блокирует встречи с Украиной на разных уровнях в НАТО, но в ЕС таких действий не предпринимала и пока голосовала в том числе и за санкции против РФ.

Напомним, 26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии за агитацию в Закарпатской области во время избирательного процесса на прошедших в стране местных выборах.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал решение «жалким и бессмысленным».

25 октября – в день голосования на местных выборах в Украине – глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал призыв к украинским венграм голосовать  за одну из партий-участниц местных выборах на Закарпатье - КМКС (Общества венгерской культуры Закарпатья), а также призвал поддержать действующего мэра Берегово, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.

Министерство иностранных дел Украины заявило о прямом вмешательстве Венгрии во внутренние дела страны.

26 октября в МИД был приглашен посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому была вручена нота протеста в связи с фактами политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах Украины 25 октября 2020 года.
ForUm

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