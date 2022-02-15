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Утром 15 февраля на углу Театральной/Ришельевской в Херсоне легковой автомобиль не пропустил маршрутку, которая следовала по маршруту №29

В результате чего автобус уехал на тротуар, сообщила пресс-служба горсовета.

В настоящее время на месте работает патрульная полиция. Информация о наличии потерпевших уточняется.

Полицейские предварительно установили, что 20-летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant, двигаясь по ул. Ришельевская и выезжая на перекресток с ул. Театральная, не предоставил преимущество в движении маршрутному автобусу, который двигался по главной дороге. В результате между транспортными средствами произошло столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия кареты «скорой помощи» доставили в больницу троих участников ДТП – водителя автомобиля и двух пассажиров автобуса. В настоящее время устанавливается степень полученных потерпевшими телесных повреждений. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Херсонского районного управления полиции, сообщают в полиции.
ForUm

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