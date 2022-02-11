Народные депутаты «Слуги народа» зарегистрировали законопроект №7026, которым предлагают увеличить вдвое (по Уголовному кодексу) и в десять раз (по Админкодексу) штрафы для владельцев автомобилей стоимостью до 2,4 миллиона гривен.

Об этом пишет Украинская правда.

Прежде всего, законопроектом предлагается определение «элитное транспортное средство» - это легковой автомобиль, среднерыночная стоимость которого превышает 375 размеров установленных законом размеров минимальных заработных плат (включительно).

На 2022 год это составляет 2437500 (примерно $85 тысяч).

Предлагается законопроект для повышения ответственности на дороге для владельцев элитных автомобилей.

По уголовной статье штраф хотят увеличить вдвое, по административной статье – в 10 раз.

Согласно пояснительной записке, штрафы могут возрасти в десять раз за не пристегнутый ремень безопасности, проезд на красный свет, превышение скорости, невыполнение требований об остановке, оставление места ДТП и т.д.

Вдвое больше хотят штрафовать за, например, уничтожение, подделку или замену номеров узлов и агрегатов транспортного средства.

Предлагается, что закон при принятии введется в действие с 1 января 2023 года, а также после введения в действие закона о повышении налогообложения элитных авто.