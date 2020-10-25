Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в воскресенье призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу КМКС «Партия венгров Украины».

Как сообщает «Европейская правда», об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Единственная венгерская партия, КМКС, баллотируется на попадание в Закарпатский областной совет, и было бы плохо, если бы венгры не остались без представительства на уровне области», - написал Сийярто.

Он также призвал поддержать на выборах мэра Берегово действующего мэра Золтана Бабяка. «Не случайно многие взгляды прикованы к Берегово, поскольку мэр Золтан Бабяк сделал замечательную работу, было бы хорошо, если бы он мог продолжать», - написал министр.

Сийярто также сообщил, что жители Закарпатья, которые находятся на территории Венгрии, могут пересечь границу для голосования и вернуться без обязательства проходить 14-дневный карантин.

Народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе обратилась к МИД Украины с призывом оперативно отреагировать на вмешательство Сийярто в украинские выборы.

«Его призыв к венграм поддержать одну из политических сил и мэра в Закарпатье, да еще и в день выборов - беспрецедентный акт пренебрежения к иностранному государству со стороны члена Европейского Союза», - написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, 20 октября в МИД Украины предостерегли венгерских чиновников от политической агитации во время поездок в Закарпатскую область и обратились в правоохранительные органы с просьбой «дать оценку» таким их действиям.

Ранее гражданская сеть «Опора» обратилась в МИД Украины с просьбой оценить действия госсекретаря Венгрии по вопросам национальной политики Яноша Арпада Потапи, который, по данным наблюдателей, во время визита в Закарпатскую область 9-10 октября агитировал в пользу «КМКС «Партия венгров Украины».

Министерство иностранных дел Венгрии заявила, что не согласно с украинской оценкой приезда на Закарпатье государственного секретаря Венгрии по вопросам национальной политики Яноша Арпада Потапи.