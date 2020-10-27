Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал решение Украины о запрете въезда двум венгерским чиновникам из-за вмешательства в местные выборы «жалким и чушью». Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

По его словам, Украина сделала «недружественные шаги» по отношению к Венгрии, вызвав венгерского посла и решив запретить въезд двум чиновникам.

«Этим Украина направляет сигнал ... что она отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции», - сказал Сийярто.

Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook сказал, что Будапешт пока не получал официального уведомления об украинском запрете.

Министр поздравил с победой венгерских кандидатов на местных выборах в Украине, что, по его мнению, означает, что мнение венгров следует учитывать относительно будущего Закарпатья.

Напомним, 26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области во время избирательного процесса на прошедших местных выборах.

25 октября – в день голосования на местных выборах в Украине – глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал призыв к украинским венграм голосовать за одну из партий-участниц местных выборах на Закарпатье - КМКС (Общества венгерской культуры Закарпатья), а также призвал поддержать действующего мэра Берегово, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.

Министерство иностранных дел Украины заявило о прямом вмешательстве Венгрии во внутренние дела страны.

26 октября в МИД был приглашен посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому была вручена нота протеста в связи с фактами политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах Украины 25 октября 2020 года.