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Примерно на шестой день после голосования на местных выборах в Украине может быть некоторое увеличение числа больных COVID-19.

Как передает УНИАН, об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция «Слуга народа»).

В то же время он считает, что «выборы безопаснее, чем то, что происходило на днях городов Днепр, Харьков и Одесса, а также фестиваля на Хортице».

Радуцкий подчеркнул, что увеличение числа больных будет происходить независимо от выборов. При этом напомнил, что «во Франции и без выборов за вчерашний день было 42 тыс. больных COVID-19».

На уточняющий вопрос журналистов, когда может быть рост заболеваемости в Украине, который можно связывать с выборами, Радуцкий ответил, что, как показывает ситуация с концертами в Харькове и Одессе, «резкий скачок заболеваемости был на шестой-седьмой день».

«Будем надеяться, что местные выборы к этому не приведут», - добавил Радуцкий.

Напомним, в Украине сегодня проходят местные выборы - избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00 в воскресенье, 25 октября.

По состоянию на 12:00 явка составляла 13,5%.

Явка по состоянию на 16:00 составила 27%.
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