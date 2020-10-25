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Активисты обнародовали предварительную явку избирателей на местных выборах 25 октября 2020 года. По состоянию на 12:00 она составила 13,5%.

Украинцы выбирают мэров своих городов и депутатов городских, областных и поселковых советов. Избирательные участки открылись в 8 часов утра. В первые 4 часа голосования избиратели не слишком активны. О явке на местных выборах рассказал аналитик общественной сети ОПОРА Александр Клюжев во время брифинга.

По ее словам, по состоянию на 12:00 явка на местных выборах составила 13,5%. Погрешность исследования явки не превышает 1,25%.

Ранее в ОПОРЕ прогнозировали, что явка на местных выборах в Украине может составить менее 50% избирателей. Она будет зависеть от территориальной общины, где будут проходить выборы. Кроме того, снизить ее может эпидемия коронавируса, которая продолжается в Украине.

Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Выборы не проводятся на территории аннексированного Крыма, а также в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.
ForUm

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