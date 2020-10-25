Активисты обнародовали предварительную явку избирателей на местных выборах 25 октября 2020 года. По состоянию на 12:00 она составила 13,5%.

Украинцы выбирают мэров своих городов и депутатов городских, областных и поселковых советов. Избирательные участки открылись в 8 часов утра. В первые 4 часа голосования избиратели не слишком активны. О явке на местных выборах рассказал аналитик общественной сети ОПОРА Александр Клюжев во время брифинга.

По ее словам, по состоянию на 12:00 явка на местных выборах составила 13,5%. Погрешность исследования явки не превышает 1,25%.