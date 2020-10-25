также в разделеПолитика
Экзит-пол: На выборах мэра Харькова лидирует Кернес 11
КИУ зафиксировал факты подкупа избирателей 10
Глава МИД Венгрии призвал венгров Закарпатья поддержать одну из партий 20
Местные выборы являются одними из самых сложных в истории 16
Полиция остановила работу "фейкового" избирательного участка в Сумской области 25
Авиация МВД привлечена к обеспечению безопасности на выборах 9
МВД: выборы, в целом, проходят спокойно 8
Мэр Львова Садовый не смог проголосовать 79
На Киевщине разоблачили сеть подкупа избирателей 13
Подсчитана явка на местных выборах 46
Активистка Femen обнажилась перед Зеленским 60
День выборов: полиция открыла 14 уголовных дел 23
Родители Зеленского ответили на пять вопросов от президента 35
Зеленский с супругой проголосовали на местных выборах 26
Полиция открыла 48 уголовных дел из-за нарушений в «день тишины» 8
В Украине проходят местные выборы 64
Арахамия заявил, что нашел под колесом автомобиля подозрительный сверток 12
Чтобы не узнали о вакцине: Почему США заблокировали самый популярный YouTube-канал украинского политика 192

Явка на местных выборах в Украине по состоянию на 16:00 25 октября составила 27%. Об этом сообщила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

«Явка по всей стране, по данным ОПОРЫ, по состоянию на 16:00 составила 27%. Погрешность – 0,84%», - написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, в Украине сегодня проходят местные выборы - избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00 в воскресенье, 25 октября.

По состоянию на 12:00 явка составляла 13,5%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7748 грн.
65
Теги