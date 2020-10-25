Явка на местных выборах в Украине по состоянию на 16:00 25 октября составила 27%. Об этом сообщила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.
«Явка по всей стране, по данным ОПОРЫ, по состоянию на 16:00 составила 27%. Погрешность – 0,84%», - написала она на своей странице в Facebook.
Напомним, в Украине сегодня проходят местные выборы - избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00 в воскресенье, 25 октября.
По состоянию на 12:00 явка составляла 13,5%.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время