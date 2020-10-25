Комитет избирателей Украины во второй половине дня голосования на местных выборах фиксирует ряд нарушений, связанных с подкупом избирателей. Об этом сказал генеральный директор КИУ Алексей Кошель, сообщает Укринформ.

«По состоянию на вторую половину дня мы фиксируем ряд нарушений, связанных с подкупом избирателей. Эта технология никуда не делась. К примеру, в Одесской области было выявлено 4 автобуса избирателей, которым предлагали по 400 гривен за голос. Это автобус, который двигался в пгт Затока и Белгород-Днестровский. Пгт Затока, хочу напомнить, это и громада, Каролино-Бугазская громада, где перед выборами аномально увеличилось количество избирателей - в одной громаде на 13%. И тогда полиция сообщала об искусственности этого процесса и о том, что, очевидно, избиратели были финансово мотивированы», - рассказал Кошель.

Также он сообщил, что КИУ зафиксировали сообщения о городе Никополь на Днепропетровщине, где предлагали избирателям за голос по 200 гривен.

«Наблюдатели КИУ вызвали полицию, составлены соответствующие акты», - сообщил Кошель.

Также зафиксированы нарушения в городе Константиновка Донецкой области и Новодмитровке Донецкой области, а именно - два факта подвоза избирателей.

«А подвоз избирателей в том числе не просто забота о пожилых людях, это может быть и предоставление бесплатных транспортных услуг, а также - схема, по которой могут и мотивироваться избиратели», - пояснил Кошель.

Кроме того, по его словам, КИУ фиксирует факты выноса бюллетеней в трех регионах, «что может характеризоваться как попытка организации «карусели».

«Также мы фиксируем несколько фактов попыток фальсификации в день голосования. Это факты, когда избирателям прямо указывали пальцем, за кого нужно голосовать. И это факты связаны не только с нарушением законодательства, а с обычной человеческой подлостью, так как эти факты зафиксированы на Днепропетровщине в ​​психоинтернате, а также на Закарпатье в гериатрическом пансионате, где лечатся избиратели преимущественно старшего возраста», - сказал Кошель.

Напомним, в Украине сегодня проходят местные выборы - избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00 в воскресенье, 25 октября.

По состоянию на 12:00 явка составляла 13,5%.

Явка по состоянию на 16:00 составила 27%.