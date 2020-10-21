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Шевченковский районный суд Киева в среду продолжил еще на два месяца меры пресечения обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета: содержание под стражей для Андрея Антоненко, круглосуточный домашний арест для Юлии Кузьменко и личные обязательства для Яны Дугарь.

Соответствующее решение суд вынес по ходатайству стороны обвинения, передает Интерфакс-Украина.

«Ходатайство прокурора удовлетворить, продлить срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому Антоненко...по 19 декабря включительно. Продлить срок действия меры пресечения виде круглосуточного домашнего ареста обвиняемой Кузьменко... Продлить срок действия дополнительных обязательств обвиняемой Дугарь», - говорится в определении суда.

Суд огласил резолютивную часть определения. Антоненко, Кузьменко и их защита могут подать апелляции на это решение в течение 7 дней.

Слушание дела по существу продолжится в 11.00 17 ноября.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.  

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц».  22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко содержится под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.
ForUm

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