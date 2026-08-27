Нафтовий ринок лихоманить: війна в Україні загрожує новим стрибком цін

Світові ціни на нафту знизилися після нестабільної торгової сесії. Інвестори оцінюють перспективи збільшення поставок через Ормузьку протоку, водночас побоюючись нових перебоїв із постачанням через війну Росії проти України та ситуацію на Близькому Сході. Ф'ючерси на Brent завершили торги нижче позначки 88 доларів за барель, тоді як WTI залишилася поблизу 82 доларів.

Одним із ключових факторів для ринку стали сигнали про можливе розширення судноплавства через Ормузьку протоку. Іран та Оман працюють над ширшою домовленістю щодо управління водним шляхом і розподілу доходів від його використання, повідомляє Bloomberg.

Водночас Тегеран наголошує, що домовленості не означають негайного повного відкриття протоки. Через це трейдери очікують конкретних термінів відновлення нормального судноплавства.

Під час торгів нафта, навпаки, дорожчала після повідомлень про можливе посилення Росією війни проти України. Нове загострення може створити додаткові ризики для глобальних поставок енергоносіїв.

Окрему проблему становлять українські удари по російській нафтовій інфраструктурі. Атаки на НПЗ та порти скорочують виробництво пального в Росії й ускладнюють перенаправлення більших обсягів сирої нафти на експорт.

Найгостріше ситуація позначилася на ринку дизельного пального. У США його запаси опустилися до найнижчого сезонного рівня за всю історію спостережень, а ціни на ф'ючерси з початку року більш ніж подвоїлися.

Європа також стикається з дефіцитом дизеля. На тлі скорочення доступної пропозиції європейські покупці вперше за сім років почали залучати додаткові поставки з Мексики.

Водночас поставки нафти з Перської затоки поступово відновлюються. Президент США Дональд Трамп заявив, що у вівторок через Ормузьку протоку пройшло близько 10 млн барелів нафти.

Супутникові дані також свідчать про збільшення завантаження нафти Саудівською Аравією всередині Перської затоки. Це може вказувати на пошук Ер-Ріядом альтернативних маршрутів для експорту сировини. Однак повної впевненості у стабільності поставок поки немає. Атаки на судна тривають, а союзники США попереджають про можливу наявність мін у протоці.

Таким чином, нафтовий ринок опинився між двома протилежними факторами: перспективою збільшення поставок через Ормуз і ризиком нового дефіциту через війни та удари по енергетичній інфраструктурі.

Як повідомляло раніше ForUa, Іран та Оман домовилися разом очистити від мін Ормузьку протоку.