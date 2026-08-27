ППО України отримає нову зброю

Франція та Італія готують для України новий пакет військової допомоги, який має посилити захист від російських ракетних атак. Йдеться, зокрема, про комплекси SAMP/T, ракети-перехоплювачі Aster 30 та радари великої дальності.

Італія планує передати Україні чотири комплекси SAMP/T NG, ракети Aster 30, а також сім радарів великої дальності. Шість із них має поставити компанія Thales, ще один — Leonardo, повідомляє італійське видання La Repubblica. Окрему партію ракет Aster 30, за даними видання, Київ може отримати вже у жовтні з італійських запасів. Це має дозволити Україні частково зменшити залежність від американських систем Patriot.

Водночас Рим і Париж нібито домовляються про можливість виробництва ракет Aster 30 безпосередньо в Україні. Очікується, що перші контракти можуть бути укладені вже до вересня. Такий крок дозволить Україні отримати більш незалежне джерело боєприпасів для протиракетної оборони та швидше поповнювати запаси ракет-перехоплювачів.

Паралельно Франція планує передати Україні ще один комплекс SAMP/T разом із новими радарами. Загальна вартість французького пакета оцінюється приблизно у 3 млрд євро. За даними видання, підготовка нової допомоги тривалий час залишалася непублічною. У Римі це, зокрема, пов'язують із внутрішньополітичною ситуацією та критикою з боку італійської опозиції, яка виступає за скорочення військової підтримки України.

Таким чином, Україна може отримати одночасно нові системи ППО, ракети для перехоплення повітряних цілей і технологічні можливості для їхнього виробництва на власній території.

Як повідомляло раніше ForUa, військово-промисловий комплекс США знизив темпи виробництва зброї для України майже на 55%, а середньомісячна оплата виконаних контрактів впала з $587 млн ​​до $265 мільйонів.