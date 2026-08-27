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Війна

ППО України отримає нову зброю

ППО України отримає нову зброю

Франція та Італія готують для України новий пакет військової допомоги, який має посилити захист від російських ракетних атак. Йдеться, зокрема, про комплекси SAMP/T, ракети-перехоплювачі Aster 30 та радари великої дальності.

Італія планує передати Україні чотири комплекси SAMP/T NG, ракети Aster 30, а також сім радарів великої дальності. Шість із них має поставити компанія Thales, ще один — Leonardo,  повідомляє італійське видання La Repubblica. Окрему партію ракет Aster 30, за даними видання, Київ може отримати вже у жовтні з італійських запасів. Це має дозволити Україні частково зменшити залежність від американських систем Patriot.

Водночас Рим і Париж нібито домовляються про можливість виробництва ракет Aster 30 безпосередньо в Україні. Очікується, що перші контракти можуть бути укладені вже до вересня. Такий крок дозволить Україні отримати більш незалежне джерело боєприпасів для протиракетної оборони та швидше поповнювати запаси ракет-перехоплювачів.

Паралельно Франція планує передати Україні ще один комплекс SAMP/T разом із новими радарами. Загальна вартість французького пакета оцінюється приблизно у 3 млрд євро. За даними видання, підготовка нової допомоги тривалий час залишалася непублічною. У Римі це, зокрема, пов'язують із внутрішньополітичною ситуацією та критикою з боку італійської опозиції, яка виступає за скорочення військової підтримки України.

Таким чином, Україна може отримати одночасно нові системи ППО, ракети для перехоплення повітряних цілей і технологічні можливості для їхнього виробництва на власній території.

Як повідомляло раніше ForUa, військово-промисловий комплекс США знизив темпи виробництва зброї для України майже на 55%, а середньомісячна оплата виконаних контрактів впала з $587 млн ​​до $265 мільйонів.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ппокомплекс SAMP/TAster 30
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