Внесок Швеції до PURL: Уряд виділяє додаткові 28,3 млн дол. на підтримку оборони України

Швеція додатково спрямує близько 270 млн шведських крон ($28,3 млн) до низки багатосторонніх фондів та ініціатив на підтримку України. Про це повідомляє пресслужба уряду країни.

Уряд доручив Збройним силам Швеції розподілити понад 270 млн шведських крон між різними фондами та ініціативами з метою підтримки України, насамперед у сфері протиповітряної оборони.

Зокрема, Швеція додатково спрямує $14 млн (близько 133 млн шведських крон) до американської багатосторонньої ініціативи PURL, яку адмініструє НАТО. У її межах Сполучені Штати передають Україні американське озброєння через пакети допомоги, які фінансують країни-союзниці та партнери.

«Підтримка Швеції є довгостроковою, суттєвою та ґрунтується на потребах і пріоритетах України. Продовжуючи підтримувати ініціативу PURL, Україна може швидко отримувати доступ до американського озброєння, яке має найвищий пріоритет. Це, зокрема, засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, які дають Україні змогу продовжувати захищатися від атак Росії», — зазначив міністр оборони Пол Йонсон.

Це вже п’ятий внесок Швеції до PURL. Загалом після нового фінансування шведська допомога в межах цієї ініціативи сягне 552 млн дол.