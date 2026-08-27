Київ не евакуюватимуть навіть під час масштабних аварій

У Києві готуються до можливих надзвичайних ситуацій під час опалювального сезону, зокрема тривалих перебоїв з електроенергією та теплопостачанням. Водночас проводити примусову евакуацію мешканців столиці цієї зими наразі не планують.

У разі тривалих аварій місто розраховує насамперед на мережу пунктів незламності та заклади соціального захисту. Для людей, які не можуть самостійно забезпечити себе необхідним, передбачатимуть додаткову допомогу. «Не йде мова про якусь глобальну або велику евакуацію», — зазначив депутат Київради Володимир.

Особливу увагу приділяють маломобільним мешканцям. У Києві актуалізують інформацію про людей, яким складно самостійно пересуватися, щоб у разі тривалого відключення електроенергії або інших проблем комунальні служби могли оперативно надати їм допомогу. За необхідності таким людям пропонуватимуть тимчасово переміститися до закладів соціального забезпечення, де можуть забезпечити харчування, медичний супровід та проживання.

До осінньо-зимового періоду столиця планує підготувати понад 3000 пунктів незламності. Вони мають стати місцями, куди мешканці зможуть звернутися у разі тривалих перебоїв зі світлом, теплом або іншими комунальними послугами.

Місто також готується до можливих пошкоджень об'єктів теплопостачання через російські атаки. Якщо в сильні морози теплопостачання буде надовго припинено, воду з внутрішньобудинкових систем можуть злити, щоб запобігти замерзанню та пошкодженню труб.

За оцінкою міської влади, відновлення подачі тепла залежно від характеру аварії може зайняти від кількох годин до трьох діб. Водночас у більшості випадків розраховують відновити теплопостачання швидше.

Київ також поступово збільшує обсяги розподіленої генерації. Особливу увагу приділяють районам, які можуть бути найбільш уразливими до російських атак, — там створюють так звані автономні «енергоострови».

Мешканців столиці закликають не чекати початку холодів і заздалегідь підготувати базовий запас на випадок аварій.

Йдеться насамперед про:

питну воду на кілька днів;

продукти, які не потребують приготування;

їжу, яку можна зберігати без холодильника.

За словами Бондаренка, із приблизно 12 тисяч житлових будинків столиці лише 2,5 тисячі вже скористалися програмами для модернізації або встановлення генеруючого обладнання.

Водночас підготовка Києва до зими залишається значною мірою залежною від фінансування. Місто вже спрямувало на ці потреби 16,5 млрд грн, однак очікуваної участі держави у фінансуванні за принципом 50 на 50, за словами депутата, поки не забезпечено.

Як повідомляло раніше ForUa, стало відомо, куди вивозитимуть киян у разі тривалих блекаутів.