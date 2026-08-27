Першокласників в Україні стало на сотні тисяч менше

В Україні різко скоротилася кількість дітей, які щороку йдуть до першого класу. За сім років показник майже вдвічі зменшився — з понад 450 тисяч до близько 240 тисяч.

У 2026 році очікується близько 240 тисяч першокласників. Водночас у 2018/2019 навчальному році до школи вперше пішли приблизно 453 тисячі дітей, повідомив заступник міністра освіти Андрій Вітренко. Таким чином, за сім років кількість майбутніх першокласників скоротилася більш ніж на 200 тисяч, а нинішній показник становить лише близько половини від рівня 2018 року.

Демографічний спад помітний і в коротшій перспективі. Порівняно з минулим роком кількість дітей, які цього року мають сісти за шкільні парти вперше, може зменшитися ще приблизно на 10 тисяч.

Тенденція означає не лише меншу кількість учнів у школах. Скорочення дитячого населення впливає на наповнюваність класів, потребу в учителях та шкільній інфраструктурі й загалом свідчить про серйозні демографічні зміни в Україні.

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