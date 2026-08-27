Випробування у бойових умовах: На фронті тестують нові роботизовані турелі з автоматами

Підрозділи Сил оборони України розпочали випробування у бойових умовах нових: спеціальних роботизованих турелей з автоматами системи Калашникова, повідомляє Міністерство оборони.

Ударні комплекси розроблені за технічним завданням від кластера оборонних інновацій Brave1.

Проєкт отримав грантове фінансування, а від ідеї до створення готового прототипу розробникам знадобилося менш як 6 місяців.

Використання звичайних автоматів Калашникова дає змогу здешевити виробництво і швидко масштабувати розгортання ударних наземних роботизованих комплексів (НРК) на фронті.

Комплекс побудований на чотириколісному шасі з безповітряними шинами та оснащений захищеним корпусом. Така конструкція робить його стійким до уламків, куль та проколів і дозволяє маневрувати у складній місцевості.

Вогневий модуль має спарену турель, яка дозволяє монтувати одразу два автомати. Це значно підвищує щільність вогню під час штурмових та оборонних дій проти ворожої піхоти. Окрім цього, турель може встановлюватися на інші колісні та гусеничні НРК.

Кілька підрозділів Сил оборони вже випробовують ці системи в бойових умовах. Зокрема, є підтверджені випадки успішного застосування Центром спеціальних операцій “А” Служби безпеки України проти ворожих засідок із дронами-”ждунами”.

Міністерство оборони системно працює над впровадженням роботизованих комплексів. Саме вони мають перебрати на себе найбільш небезпечну на фронті, мінімізуючи присутність піхоти в зоні прямого вогневого контакту.

“Роботизуємо фронт, щоб зменшити ризики для піхоти та зберегти життя наших воїнів”, - зауважили у міністерстві.