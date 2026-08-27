Генерал Ратко Младич, засуджений за геноцид у Сребрениці, помер у гаазькій в’язниці

Колишній генерал боснійських сербів і військовий злочинець Ратко Младич помер у тюремній лікарні в Гаазі після того, як переніс кілька інсультів. Про це повідомляє NYT.

Про його смерть у четвер, 27 серпня, повідомили сербські державні ЗМІ. Младичу було 83 роки.

Ратко Младича називали «боснійським м’ясником» і визнали відповідальним за найкривавішу в Європі різанину після Другої світової війни - вбивство близько 8 000 мусульманських чоловіків і хлопчиків у Сребрениці у 1995 році під час боснійської війни.

Балканські війни спалахнули в період розпаду Югославії на незалежні держави. Президент Сербії, однієї із країн, яка була у складі Югославії, Слободан Мілошевич, прагнув посилити контроль країни над територіями, населеними сербами, та підтримував ідею створення «Великої Сербії». Він використовував націоналістичну риторику та посилював етнічну напруженість, що сприяло конфліктам, у яких сербські сили протистояли хорватам, боснійським мусульманам та, пізніше, албанцям у Косові.

Напередодні Сребреницької різанини Младич пообіцяв помститися за завоювання Сербії, яке відбулося століття тому османськими мусульманами-турками. 10 днів його солдати вистежували, захоплювали в полон і без суду та слідства розстрілювали тисячі боснійських мусульман, яких ставили в ряд зі зв’язаними за спиною руками, а потім розстрілювали. Жінок ґвалтували. Міжнародні заклики до стриманості були проігноровані.

Після майже 16 років перебування в бігах, Младич був затриманий 26 травня 2011 року у селі на північ від Белграда, столиці Сербії. Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії у 2017 році визнав Младича винним у злочинах, які суддя Альфонс Орі назвав «найогиднішими із відомих людству», його звинуватили у геноциді та засудили до довічного ув’язнення.

Младич оскаржив вирок, який було залишено в силі у 2021 році.

Раніше цього року його адвокати подали клопотання про його звільнення з гуманітарних міркувань, оскільки, за словами його захисників, він перебував у стані «запущеного, незворотного погіршення стану здоров’я».

Раніше ForUA повідомляв, що 22 листопада 2017 року трибунал засудив Младича до довічного ув'язнення за його роль у геноциді боснійських мусульман у Сребрениці 1995 року, депортацію цивільних, тероризм, захоплення заручників та інші порушення законів і правил ведення війни та злочини проти людяності, здійснені в 1992-1995 роках у Боснії і Герцеговині.