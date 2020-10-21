Народный депутат от фракции «Слуга народа» Татьяна Грищенко зарегистрировала проект постановления Верховной Рады, в котором предлагает отменить повторное голосование на местных выборах, объяснив это пандемией COVID-19.

В Комитете избирателей подчеркнули, что перенос второго тура выборов фактически оставит города без легитимной власти и приведет к пребыванию местной власти в подвешенном состоянии.

В политсиле заявили, что не будут инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса.

По состоянию на 9:00 21 октября в Украине зафиксировано 6719 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки. Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе селекторного совещания с руководителями областей призвал регионы предоставлять предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширения коечного фонда

Суды России вынесли постановления о выселении с территории временно оккупированного Крыма 600 граждан Украины.

Сегодня, 21 октября, стоимость бензинов в сети АЗС WOG и SOCAR выросла на 50 коп./л.

Суд по делу убийства журналиста Павла Шеремета отказал в допросах чиновников, о которых просила защита обвиняемых, в частности, президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова, двух бывших генпрокуроров.

Дисциплинарная палата Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области решила привлечь к дисциплинарной ответственности адвоката, экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова за хамство и угрозы в соцсетях.

В воскресенье, 25 октября, в Украине в 4:00 по киевскому времени отменяется действие летнего времени с переводом часовой стрелки на один час назад.

Возле автозаправочной станции в селе Курган в Беляевском районе произошел взрыв, в результате которого пострадал владелец охранной компании - кандидат в депутаты Раздельнянского местного совета.

В закон об особенностях местного самоуправления оккупированной части Донбасса могут внести так называемую «формулу Штайнмайера», заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о проведении в Киеве военного парада к 30-летию Независимости Украины.

Правление Национального банка лишило первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову полномочий по регулированию банковской сферы.