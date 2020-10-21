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Нардеп от «Слуги народа» Татьяна Грищенко зарегистрировала проект постановления Верховной Рады, которым предлагает отменить второй тур местных выборов в связи с пандемией COVID-19.

«21 октября Украина установила новый коронавирусный антирекорд. Счетчик количества новых больных за сутки пересек отметку в 6700… Поэтому 20 октября мною был зарегистрирован проект постановления Верховной Рады Украины № 4234. Предлагается отменить повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000) и сельского, поселкового, городского головы», - написала она в Facebook.

Главной целью принятия этого постановления, по словам нардепа, является недопущение чрезмерной нагрузки на медицинскую систему Украины и обеспечения противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций, снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения.

«Нынешняя ситуация требует кардинальных шагов. Вторые туры выборов никуда не денутся. Проведем после карантина. Убеждена: здоровье и жизни наших граждан важнее любой политики!» - заявила Грищенко.

Местные выборы запланированы на 25 октября.

Чтобы стать мэром, кандидат должен получить более 50% в первом туре.

Если ни один кандидат не получает такое абсолютное большинство, то должно быть проведено повторное голосование.    
ForUm

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