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Президент Владимир Зеленский подписал указ о проведении в Киеве военного парада к 30-летию Независимости Украины.

«Учитывая историческое значение провозглашения 24 августа 1991 независимости Украины, с целью достойного празднования в 2021 году 30-й годовщины этого события постановляю организовать и провести 24 августа 2021 парада войск на улице Крещатик и на Майдане в Киеве», - говорится в тексте документа.

Кабинету Министров поручено в месячный срок создать Организационный комитет по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины, определив его сопредседателями премьер-министра и руководителя Офиса президента.

Комитет должен утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины.
ForUm

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