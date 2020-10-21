Правление Национального банка лишило первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову полномочий по регулированию банковской сферы.

Соответствующее решение приняло правление Нацбанка 20 октября, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источники в НБУ.

В частности, по данным издания, своим решением правление НБУ изменило структуру регулятора, создав в нем новую вертикаль подчинения.

В нее вошли Департамент методологии регулирования деятельности банков, Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений, Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, Департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ. Эту вертикаль управления закрепили за Рожковой.

Правление НБУ забрало из подчинения Рожковой 6 ключевых для надзора за банковским рынком департаментов и передало ей 3 подразделения, которые не играют существенного значения в регулировании банков.

Ранее в подчинении Рожковой было 7 структурных подразделений: Департамент банковского надзора, Департамент выездных проверок, Департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг, Департамент финансового мониторинга, Департамент лицензирования, Департамент методологии регулирования деятельности банков и Департамент аналитики и надзорных технологий.

Все эти департаменты, кроме Департамента методологии регулирования деятельности банков, теперь перешли в вертикаль управления Шевченко.

Теперь в подчинении главы правления НБУ Шевченко 15 подразделений - это почти половина всех структурных единиц НБУ.

Как сообщал ForUm, 5 октября Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

Как заявил член Совета Виталий Шапран, решение приняли из-за ряда причин, в частности, публичной критики регулятора.

Рожкова, комментируя решение Совета НБУ, заявила, что считает коммуникацию лишь поводом, а не главной причиной для выражения недоверия ей и Сологубу.

Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб ранее работали в команде экс-главы НБУ Якова Смолия.

В то же время Национальный банк Украины отрицает внесение главой центробанка Кириллом Шевченко представления в Совет Нацбанка об увольнении своих действующих заместителей.