также в разделеЭкономика
Пассажирооборот украинских транспортных компаний упал в 2,2 раза 12
ФГИ продал второй спиртзавод «Укрспирта» 30
Данилишин: Ситуация на валютном рынке остается сбалансированной 13
В следующем году в Украине планируют отремонтировать 7 тысяч километров дорог 14
Предприятия, с которых благодаря Медведчуку были сняты санкции, восстановят экспорт своих товаров в Россию 49
Налоговая: «Бизнес уважаемых людей» за 3 года вывел из Украины более $22 млрд 119
Украина установила новый рекорд по запасам газа в ПХГ 23
НБУ: Украинские банки показали устойчивость во время коронавируса 19
НБУ отрицает, что Шевченко предлагал уволить Рожкову и Сологуба 17
Укроборонпром планируют разделить на девять холдингов 18
«Идея Банк» оштрафовали на 4 млн за кредиты под «0%» 36
Wizz Air отменяет более 20 рейсов в ноябре из Украины 18
МВФ не ожидает, что курс гривни поднимется до 30 за доллар 29
НБУ планирует создать объединенный кредитный союз 12
МВФ улучшил прогноз падения ВВП Украины 21
Украинцы держат на депозитах более 750 миллиардов 26
За квартал украинские банки закрыли 250 отделений 17
В «Слуге народа» предложили отложить повышение минимальной зарплаты 24

Правление Национального банка лишило первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову полномочий по регулированию банковской сферы.

Соответствующее решение приняло правление Нацбанка 20 октября, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источники в НБУ.

В частности, по данным издания, своим решением правление НБУ изменило структуру регулятора, создав в нем новую вертикаль подчинения.

В нее вошли Департамент методологии регулирования деятельности банков, Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений, Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, Департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ. Эту вертикаль управления закрепили за Рожковой.

Правление НБУ забрало из подчинения Рожковой 6 ключевых для надзора за банковским рынком департаментов и передало ей 3 подразделения, которые не играют существенного значения в регулировании банков.

Ранее в подчинении Рожковой было 7 структурных подразделений: Департамент банковского надзора, Департамент выездных проверок, Департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг, Департамент финансового мониторинга, Департамент лицензирования, Департамент методологии регулирования деятельности банков и Департамент аналитики и надзорных технологий.

Все эти департаменты, кроме Департамента методологии регулирования деятельности банков, теперь перешли в вертикаль управления Шевченко.

Теперь в подчинении главы правления НБУ Шевченко 15 подразделений - это почти половина всех структурных единиц НБУ.

Как сообщал ForUm, 5 октября Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

Как заявил член Совета Виталий Шапран, решение приняли из-за ряда причин, в частности, публичной критики регулятора.

Рожкова, комментируя решение Совета НБУ, заявила, что считает коммуникацию лишь поводом, а не главной причиной для выражения недоверия ей и Сологубу.

Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб ранее работали в команде экс-главы НБУ Якова Смолия.

В то же время Национальный банк Украины отрицает внесение главой центробанка Кириллом Шевченко представления в Совет Нацбанка об увольнении своих действующих заместителей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги