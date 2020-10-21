Возле автозаправочной станции в селе Курган в Беляевском районе произошел взрыв, в результате которого пострадал владелец охранной компании - кандидат в депутаты Раздельнянского местного совета.
Его с телесными повреждениями госпитализировали, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Также поврежден автомобиль, на котором передвигался человек.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 15 и п.5 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. На время работы взрывотехнической службы движение на указанном участке трассы Одесса-Кучурган временно приостановлено.
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