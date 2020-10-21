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Перенос второго тура выборов фактически оставит города без легитимной власти и приведет к пребыванию местной власти в подвешенном состоянии, заявили в Комитете избирателей Украины в ответ на инициативу «слуг народа» инициировать отсрочку второго тура выборов.

«КИУ считает, что инициатива об отсрочке второго тура выборов до завершения карантина противоречит Конституции Украины и нарушает избирательные права граждан. Согласно Конституции Украины отсрочка выборов, в том числе, второго тура голосования возможна только в условиях введения военного или чрезвычайного положения. Согласно ст. 64 Конституции Украины в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений», - подчеркнули в организации.

Отмечается, что в постановлении, в первую очередь, речь идет об инициативе относительно отсрочки второго тура выборов городских голов в больших городах (с численностью избирателей более 75 тыс.). Согласно Избирательному кодексу Украины второй тур выборов должен состояться в случае, если ни один кандидат на должность городского головы не наберет в первом туре 25 октября больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

По оценке КИУ, вероятный перенос второго тура выборов фактически оставит города без легитимной власти и приведет к пребыванию местной власти в подвешенном состоянии.  

В Комитете призвали председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова принять безотлагательные меры по обнародованию текста проекта постановления и обратились к руководству фракции «Слуга народа» с требованием разъяснить позицию политической силы по инициативе народного депутата  о переносе второго тура выборов.

Как сообщал ForUm, народный депутат от фракции «Слуга народа» Татьяна Грищенко зарегистрировала проект постановления Верховной Рады, в котором предлагает отменить повторное голосование на местных выборах, объяснив это пандемией COVID-19.
ForUm

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