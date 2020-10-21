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Партия «Слуга народа» не будет инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса.

«Официально опровергаем информацию, которую распространяют СМИ», - говорится в заявлении политсилы на странице в Facebook.

«Упомянутая инициатива является личным мнением отдельного депутата и не совпадает с позицией партии. К тому же избирательный процесс находится на финишной прямой, поэтому подобные изменения в нем невозможны», - заявили в «Слуге народа».

 «Слуги народа» выступает за честное и прозрачное проведение выборов для обновления власти на местах. Мы призываем сделать волеизъявление максимально безопасным для граждан и создать все условия для соблюдения противоэпидемических мероприятий во время проведения голосования», - говорится в заявлении.

Напомним, второй тур местных выборов состоится в течение трех недель с момента установления результатов первого тура. Выбирать глав общин, где насчитывается более 75 тысяч избирателей, если в первом туре ни один из кандидатов не набрал 50% плюс 1 голос. В общинах, где избирателей меньше, главу будут выбирать простым большинством.

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Татьяна Грищенко зарегистрировала проект постановления Верховной Рады, в котором предлагает отменить повторное голосование на местных выборах, объяснив это пандемией COVID-19.

В Комитете избирателей подчеркнули, что перенос второго тура выборов фактически оставит города без легитимной власти и приведет к пребыванию местной власти в подвешенном состоянии.
ForUm

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