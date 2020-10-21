Дисциплинарная палата Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области решила привлечь к дисциплинарной ответственности адвоката, экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова за хамство и угрозы в соцсетях.

Это решение принято после рассмотрения жалобы ООО «Телерадиокомпания» НБМ «(«5 канал»), сообщается на сайте канала.

По мнению дисциплинарной комиссии, распространенные Портновым в публичной сфере высказывания, содержащие нецензурную лексику и угрозы, действительно противоречат принципам профессиональной этики адвокатов.

«Комиссия приняла решение применить к Андрею Портнова дисциплинарное взыскание в виде предупреждения», - говорится в сообщении.

В материалах рассмотрения жалобы отмечается, что адвокат Портнов использует свои аккаунты в социальных сетях для угроз и клеймения лиц с противоположными политическими взглядами. А также, что Портнов допускает «грубые и презрительные высказывания в отношении журналистов», систематически «поливает грязью» деятельность пятого президента Петра Порошенко, звание которого сохраняется пожизненно и охраняется законом.

Кроме того, отмечается, что, ссылаясь на статус адвоката, как на основание получения информации с ограниченным доступом с прямым нарушением норм УПК, Портнов ставит под удар репутацию адвоката.

Дисциплинарная комиссия признала, что распространенные Портновым в публичной сфере высказывания, содержащие нецензурную лексику и угрозы, действительно противоречат принципам профессиональной этики адвокатов.

Портнов заявил в Facebook, что «как вынесли предупреждение, так и отменят».

Ранее пятый президент Петр Порошенко заявил, что против него расследовали 24 уголовных производства и за всеми ними стоит Офис президента, или лично глава страны Владимир Зеленский. Ряд дел против Порошенко открыты по заявлениям экс-заместителя главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

18 ноября журналисты «Слідство.Інфо» сообщили, что экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов с 2017 года угрожает прокурорам, которые расследуют уголовные производства, где он фигурирует. В частности, угрозы с номера Портнова получали, по данным журналистов, сотрудник Генпрокуратуры Александр Божко, бывший глава Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк и еще один сотрудник ГПУ, которого в издании не называют.

Прокурор Божко вел уголовное производство, которое касалось возможного присвоения Портновым денег двух столичных вузов, а также - вероятных злоупотреблений при избрании его членом Высшего совета юстиции.

В начале 2019 года Печерский суд Киева обязал прокурора в течение месяца завершить расследование по делу Портнова. По истечении срока производства его следовало либо закрыть, либо передать в суд. В Печерском суде до осени 2016 года работала родная сестра Портнова.

Прокурор ГПУ Александр Божко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов лишить Портнова права заниматься адвокатской деятельностью.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области оказалась привлечь к ответственности Портнова за угрозы сотруднику Офиса генерального прокурора. Вместе с тем в Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры отметили, что действия Портнова относительно прокурора Божко, согласно решению совета прокуроров, могут быть уголовным преступлением.

15 апреля следователь Службы безопасности Украины закрыл уголовное производство относительно угроз, которые Портнов регулярно отправлял прокурору Божко.