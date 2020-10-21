В воскресенье, 25 октября, в Украине в 4:00 по киевскому времени отменяется действие летнего времени с переводом часовой стрелки на один час назад, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Отмечается, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины» с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.