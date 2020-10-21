Сегодня, 21 октября, стоимость бензинов в сети АЗС WOG и SOCAR выросла на 50 коп./л.

Об этом сообщает НефтеРынок, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов.

В результате чего, цена бензинов на АЗС WOG установилась на уровне: А-92 – 25,99 грн/л, А-95 – 26,99 грн/л, А-95 Mustang – 27,99 грн/л, А-100 Mustang – 30,99 грн/л. В свою очередь, цена ДТ осталась в пределах прежних значений: ДТ – 25,49 грн/л, ДТ Mustang – 26,49 грн/л.

Тем временем, в сети АЗС SOCAR повышение бензинов на 50 коп./л обновило стелу до значений: А-92 – 26,48 грн/л, А-95 – 27,48 грн/л, А-95 Nano – 28,48 грн/л, А-98 Nano – 30,98 грн/л.

Отметим, что на сегодня, в сети АЗС ОККО стоимость топлива удержалась на привычных значениях с разницей на бензинах в 1 грн/л от предыдущего ритейлера.

Добавим, что повышение бензинов в размере 10-30 коп./л также наблюдалось в сетях АЗС Mango/Ultra, U.GO («Укргаздобыча») и Green Wave («Автотехсервис»).

Вечером 19 октября в сетях АЗС ГК «Приват», стоимость топлива выросла на 1 грн/л нарушив молчание, после трехкратного снижения (в сумме на 3 грн/л) в марте-апреля нынешнего года.