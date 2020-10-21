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В закон об особенностях местного самоуправления оккупированной части Донбасса могут внести так называемую «формулу Штайнмайера».

Об этом в комментарии ТСН сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

«На самом деле эта формула позволяет закону действовать на постоянной основе при наличии определенных условий. То есть, при том, что предстоящие выборы, которые пройдут в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, будут признаны такими, которые отвечают стандартам ОБСЕ», – пояснил Костин.

По его словам, Россия не хочет продолжать диалог. Поэтому у Рады только два варианта: либо продлить действие закона об особом статусе Донбасса, срок которого истекает 31 декабря, либо при условии «успешных переговоров» включить в закон эту «формулу».

В то же время Костин согласился, что пока трудно ответить, когда может состояться следующая встреча нормандской четверки даже на уровне советников лидеров.

«Еще раз хочу сказать, что мы действительно готовы двигаться вперед. И переговоры как раз в нормандском формате уже демонстрировали эффективность с точки зрения того, чтобы в формате ТКГ они начинали развиваться более интенсивно», – ответил украинский делегат.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что парламент ближе к концу года может рассмотреть вопрос о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
ForUm

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