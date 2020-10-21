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Суды России вынесли постановления о выселении с территории временно оккупированного Крыма 600 граждан Украины.

Об этом заявила директор Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Лариса Герасько во время международной конференции «Проблемные вопросы водоснабжения и использования водных ресурсов на территории Крыма в условиях российской оккупации», сообщает УНИАН.

«Происходящие принудительные выселения прямо запрещены международным правом. Российские суды вынесли постановления о выселении с территории Крыма почти тысячи человек, из них около 600 - это граждане Украины», - отметила она.

Также, по словам дипломата, в нарушение международного гуманитарного права происходит переселение российскими властями собственного населения на территорию временно оккупированного полуострова.

«По информации международных организаций, более 140 тысяч россиян сменили место регистрации на Крым», - отметила Герасько.
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