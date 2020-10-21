В среду, 21 октября, премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе селекторного совещания с руководителями областей призвал регионы предоставлять предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширения коечного фонда, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Глава правительства сообщил статистику по заболеваемости и заслушал информацию об эпидемической ситуации в Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской областях и в Киеве.

Шмыгаль отметил, что по расчетам СНБО, в ближайшие недели возможен существенный рост заболеваемости COVID-19 во Львовской области. Премьер-министр призвал председателей областных государственных администраций переходить от наблюдательного контроля к активным действиям.

«Надо уже принимать решение о перепрофилировании больниц. Предоставляйте предложения о развертывании мобильных госпиталей и просчеты, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и до конца месяца 80% койкомест должны быть обеспечены подачей кислорода», - подчеркнул глава правительства.

Кроме того, премьер-министр поручил председателям Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской ОГА и КГГА проводить на регулярной основе заседания комиссий ТЭБ и ЧС совместно с органами местного самоуправления.

Напомним, по состоянию на 9:00 21 октября в Украине зафиксировано 6719 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.