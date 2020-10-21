также в разделеОбщество
За сутки в Киеве коронавирусом заболели почти 600 человек 31
Шкарлет рассказал, кто сможет вернуться за парты после каникул 11
Чиновнику ФСБ РФ сообщили о подозрении за участие в захвате Крыма 17
В Минздраве пояснили правила безопасности во время местных выборов 11
С 25 октября Украина переходит на зимнее время 20
В Украине установлен новый антирекорд по числу новых больных COVID-19 55
В Минздраве рассказали, когда может появиться украинская вакцина от COVID-19 14
В Одессе мошенники пытались присвоить здание фискальной службы 25
Пропагандисту из РФ повторно запретили въезд в Украину 22
20 октября. Картина дня 16
В Кривом Роге задержали торговцев оружием, связанных с РФ 20
Филарет рассказал, как перенес коронавирус 19
СБУ разоблачила преступников, воровавших средства со счетов украинцев 23
Дело о бронежилетах: ГБР сообщило о подозрении экс-замминистра обороны 29
Верланову сообщили о подозрении в злоупотреблении властью 23
Семьям погибших в катастрофе Ан-26 под Чугуевом выплатили пособие 11
Экс-беркутовцев, которых отдали в рамках обмена, объявили в международной розыск 36
На Донбассе разминировали уже 35 тысяч гектаров территории 14

В среду, 21 октября, премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе селекторного совещания с руководителями областей призвал регионы предоставлять предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширения коечного фонда, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Глава правительства сообщил статистику по заболеваемости и заслушал информацию об эпидемической ситуации в Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской областях и в  Киеве.

Шмыгаль отметил, что по расчетам СНБО, в ближайшие недели возможен существенный рост заболеваемости COVID-19 во Львовской области. Премьер-министр призвал председателей областных государственных администраций переходить от наблюдательного контроля к активным действиям.

«Надо уже принимать решение о перепрофилировании больниц. Предоставляйте предложения о развертывании мобильных госпиталей и просчеты, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и до конца месяца 80% койкомест должны быть обеспечены подачей кислорода», - подчеркнул глава правительства.

Кроме того, премьер-министр поручил председателям Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской ОГА и КГГА проводить на регулярной основе заседания комиссий ТЭБ и ЧС совместно с органами местного самоуправления.

Напомним, по состоянию на 9:00 21 октября в Украине зафиксировано 6719 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги