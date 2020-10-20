Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, 20 октября сообщили о подозрении генерал-лейтенанту - бывшему заместителю министра обороны Украины в умышленном невыполнении военным служебным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 426 УК Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Отмечается, что во время досудебного расследования было проведено 43 обыска в Главном управлении Вооруженных сил Украины, в кабинете заместителя министра обороны Украины, складах вещевого имущества Вооруженных сил Украины в Хмельницкой, Одесской, Харьковской, Винницкой областях и Киеве, и предприятиях-поставщиках (производителях).

Также было изъято 11 тыс. бронежилетов для того, чтобы предотвратить выдачу военнослужащим.

В ГБР подчеркнули, что был проведен следственный эксперимент с соблюдением всех правил сертификационных испытаний. Во время эксперимента установлено, что защитные свойства бронежилетов не соответствуют заявленным производителем 1-4 классам защиты.

Также проведено 13 судебных экспертиз, по результатам которых установлено, что более 70% бронежилетов стоимостью 41,6 млн грн простреливаются теми видами оружия, от которой должны защищать.

По данным следствия, в апреле 2018 года заместитель министра обороны Украины не остановил прием бронежилетов «Корсар м3с 1-4» достоверно зная, что при намокании (дождевании) в бронежилетах меняется молекулярная структура «кевлара» и он теряет свои пуленепробиваемые свойства, из-за чего они не выдерживают выстрел даже из пистолета Макарова по первому классу защиты. Кроме этого, из-за комплектования части бронежилетов бронеплитами ненадлежащего качества бронежилеты четвертого класса защиты простреливаются винтовкой и автоматом.

Также, из-за ненадлежащей формы бронеплит, которые имеют острые углы, при падении была угроза получить ранения.

Кроме того, подозреваемый используя свои полномочия, заставил своих подчиненных, которые докладывали об указанных недостатках бронежилетов, ускорить их прием.

Напомним, в июле 21019 года ГБР обнародовало разговоры сотрудников Министерства обороны, которые закупили бронежилеты Корсар, при этом зная, что они простреливаются и не соответствуют техническим требованиям.

В начале ноября следователями Государственного бюро расследований сообщено о подозрении пяти должностным лицам Министерства обороны Украины, которым инкриминируют бездействие, что привело к закупке 11 тыс. некачественных бронежилетов.

Печерский суд Киева 11 ноября арестовал на 60 дней с правом внесения залога в 76 млн грн начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко.

17 декабря 21019 года пятый президент Украины Петр Порошенко внес за него залог в сумме 19 миллионов гривен. В тот же лень Марченко вышел из СИЗО.