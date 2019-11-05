Следователями Государственного бюро расследований сообщено о подозрении пяти должностным лицам Министерства обороны Украины, которым инкриминируют бездействие, что привело к закупке 11 тыс. некачественных бронежилетов, сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что под процессуальным руководством Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве 5 ноября объявлено подозрение пяти должностным лицам Министерства обороны Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 426 (бездействие военной власти, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК Украины.

По мнению следствия, чиновник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины, вероятно действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя лицами указанного управления, с апреля 2019 по июнь 2019 вопреки интересам службы не выполнили действия, которые они должны были выполнить, что привело к закупке некачественных бронежилетов «Корсар МЗс-1-4» в количестве 11 тыс. на общую сумму около 100 млн грн.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время, как сообщает УП, глава ГБР Роман Труба рассказал, что подозрения объявлены генерал-майору, начальнику главного управления вооруженных сил Украины (во время брифинга уточнили, что речь идет о генерал-майоре, начальнике управления материального обеспечения Дмитрии Марченко), а также четырем высокопоставленным должностным лицам Главного управления ВСУ. Это заместители управлений и начальник отдела. Труба рассказал, что все они знали о закупке некачественных бронежилетов, однако продолжали организовывать новые закупки.

Напомним, в конце июня Государственное бюро расследований провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины.

В июле ГБР обнародовало разговоры сотрудников Министерства обороны, которые закупили бронежилеты Корсар, при этом зная, что они простреливаются и не соответствуют техническим требованиям.