Печерский районный суд избрал меру пресечения генерал-майору, начальнику Главного управления Министерства обороны Украины по подозрению в закупке некачественного имущества по завышенным ценам для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил председатель Государственного бюро расследований Роман Труба, сообщает УНИАН.

По его данным, суд определил залог для чиновника Минобороны в сумме 76 миллионов гривень. «Содержание под стражей или залог в 76 млн грн - такая мера пресечения избрана генерал-майору, начальнику Главного управления Министерства обороны Украины, который является подозреваемым в уголовном производстве по факту закупки некачественного вещевого имущества по завышенной цене для Вооруженных сил Украины. Такое решение вынес Печерский районный суд города Киева», – сообщает Труба.

Он добавил, что осталось избрать меры пресечения для еще четверых подозреваемых.



Труба не назвал имени арестованного, однако детали указывают на начальника Главного управления Министерства обороны Дмитрия Марченко. Эту же информацию распространил советник экс-президента Петра Порошенко и волонтер Юрий Бирюков.



Напомним, в конце июня Государственное бюро расследований провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины.

В июле ГБР обнародовало разговоры сотрудников Министерства обороны, которые закупили бронежилеты Корсар, при этом зная, что они простреливаются и не соответствуют техническим требованиям.

В начале ноября следователями Государственного бюро расследований сообщено о подозрении пяти должностным лицам Министерства обороны Украины, которым инкриминируют бездействие, что привело к закупке 11 тыс. некачественных бронежилетов