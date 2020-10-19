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Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если станет ясно, что Азербайджан не будет идти путем переговоров. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян, сообщает УНИАН.

По словам армянского президента, если Азербайджан откажется от урегулирования конфликта путем переговоров, то Армения признает независимость Нагорного Карабаха.

«То есть непризнание Арменией независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров», — подчеркнул он.

Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о невозможности признания его страной независимость Нагорного Карабаха ни при каких условиях.

Напомним, наступление азербайджанских войск в Нагорном Карабахе началось утром в воскресенье, 27 сентября. Азербайджанское командование назвало открытие огня его военными «контрнаступлением», заявив, что речь идет об ответе на обстрел со стороны армянских сил. Лидер Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в начале войны против армянского народа и отметил, что Ереван является гарантом безопасности Нагорного Карабаха.

К немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта призвали Армению и Азербайджан в ЕС и в НАТО. 

Армения заявила о готовности к мирному урегулированию конфликта.

Азербайджан заявил, что вернется к режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе при условии, что Армения предоставит график вывода своих военнослужащих с оккупированных территорий.
ForUm

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