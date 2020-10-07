Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности его страны пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, но только при условии аналогичных шагов со стороны Азербайджана, сообщает DW.

«Конфликт необходимо решить на основе взаимных уступок... Нагорный Карабах готов, Армения готова к зеркальным уступкам, на которые готов пойти Азербайджан», - заявил Пашинян.

Как отмечается, он также обвинил в эскалации конфликта Турцию и выразил уверенность, что Россия в случае необходимости и угрозы безопасности Армении защитит его страну.

При этом глава Министерства обороны Азербайджана Закир Гасанов 6 октября поручил продолжить наступление на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.

Напомним, наступление азербайджанских войск в Нагорном Карабахе началось утром в воскресенье, 27 сентября. Азербайджанское командование назвало открытие огня его военными «контрнаступлением», заявив, что речь идет об ответе на обстрел со стороны армянских сил. Лидер Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в начале войны против армянского народа и отметил, что Ереван является гарантом безопасности Нагорного Карабаха.

К немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта призвали Армению и Азербайджан в ЕС и в НАТО.

Армения заявила о готовности к мирному урегулированию конфликта.

Азербайджан заявил, что вернется к режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе при условии, что Армения предоставит график вывода своих военнослужащих с оккупированных территорий.