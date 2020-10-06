Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб считает, что получить выговор за профессиональные и беспристрастные коммуникации – дико.

«Прозрачность является одной из пяти ценностей НБУ. Именно за это мы получили престижную награду в 2019 году. Поэтому выглядит дико получить выговор за профессиональные и беспристрастные коммуникации, даже если интервью «Интерфакс-Украина» и комментарий Kyiv Post не понравились многим во властных кабинетах», - написал он в Twitter.

Прозорість є однією з п’яти цінностей @NBUkraine Саме за це ми отримали престижну нагороду у 2019 році. Тому виглядає дико отримати догану за професійні та неупереджені комунікації навіть якщо інтерв’ю @interfaxua та коментар @KyivPost не сподобались багатьом у владних кабінетах pic.twitter.com/rWN5XWJENO — Dmytro Sologub (@DmytroSologub) October 6, 2020

При этом заместитель главы НБУ добавил, что выговор - новое для него явление за 20 лет профессиональной деятельности.

«Не знаю как на Нобелевскую, а вот на Шнобелевскую премию по экономике пока не вижу лучших кандидатов, чем Совет НБУ», - отметил Сологуб.

Не знаю як на Нобелівську, а от на Ігнобелівську премію з економіки поки що не бачу кращих кандидатів ніж Рада НБУ https://t.co/PvvXTIPb5Y — Dmytro Sologub (@DmytroSologub) October 6, 2020

Как сообщал ForUm, Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

Рожкова считает вынесение ей недоверия и выговор за общение со СМИ тревожным сигналом для независимости регулятора.