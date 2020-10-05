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Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

Об этом сообщил в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

По словам источника Интерфакс-Украина председатель Нацбанка Кирилл Шевченко также  голосовал за объявление выговора и вынесения недоверия Рожковой и Сологубу.

Собеседник издания также уточнил, что два члена Совета НБУ воздержались при принятии решения о вынесении выговора, а остальные проголосовали - за, тогда как, голосуя за выражение недоверия, один член Совета воздержался, еще один был против, а остальные такое решение поддержали.

«Оба решения являются незаконными, у Совета НБУ нет никаких полномочий - выносить выговор. Это административные отношения, а они (Сологуб и Рожкова - ред.) не являются их подчиненными», - считает источник.

Он добавил, что вопрос о вынесении недоверия был внесен на заседание членом Совета НБУ Виталием Шапраном.

Рожкова и Сологуб работали в команде экс-главы НБУ Якова Смолия.
ForUm

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