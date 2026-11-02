Гривня не витримує тиску: що відбуватиметься з курсом валют до кінця року

В Україні не варто очікувати послаблення інфляційного тиску, однак підстав для паніки через валютний курс немає. На початку листопада долар і євро можуть коливатися в прогнозованих межах, попри воєнні ризики та значні потреби державного бюджету.

У листопаді курс долара на міжбанківському ринку становитиме 44,85–45,7 грн, а на готівковому — 45–45,7 грн. Відповідно, 100 доларів коштуватимуть 4500–4570 грн, а 1000 доларів — 45 000–45 700 грн, вважає директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.

Євро в перший тиждень листопада, за оцінкою банкіра, торгуватиметься в межах 50–52 грн як на міжбанківському, так і на готівковому ринку. За таких умов 100 євро обійдуться у 5000–5200 грн, а 1000 євро — у 50 000–52 000 грн.

Окремий прогноз щодо валютного ринку на другу половину 2026 року озвучив віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов. За його оцінкою, до кінця року долар перебуватиме в діапазоні 45,5–46,5 грн, а євро — 52,5–53,5 грн.

Серед чинників, що впливатимуть на валютний ринок, банкір назвав продовження війни, значні бюджетні потреби України та залежність від міжнародної фінансової підтримки. Водночас він очікує помірних і контрольованих курсових коливань.

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