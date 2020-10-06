Первая заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова считает вынесение ей недоверия и выговор за общение со СМИ тревожным сигналом для независимости регулятора.

Комментарий она предоставила на странице в Facebook.

«Вопрос: Чем именно мы с Дмитрием Сологубом могли огорчить Совет Национального банка, за что получили выговор и недоверие?

Варианты ответов:

A) Стабильный банковский сектор во время пандемии;

B) Снижение инфляции до целевого уровня;

С) Однознакови ставки по кредитам;

D) Прозрачные коммуникации;

Если серьезно, здесь есть правильный ответ – это наши с Дмитрием коммуникации», - отметила Рожкова.

Она сообщила, что предоставила с Сологубом комментарии изданию KyivPost для публикации о Национальном банке.

«Ничего крамольного, чтобы шло в разрез с «генеральной линией партии», не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе», - сообщила она, добавив, что до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка.

«Но чему удивляться, если решение принималось «ночью вызывающе топором». То есть за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон. Оставим юристам оценку правовых последствий и наличие у Совета НБУ полномочий для принятия таких решений. В итоге, считаю, что это победа прошлого над будущим. Тревожный сигнал независимости Национального банка, да и вообще здравого смысла», - резюмировала Рожкова.

Как сообщал ForUm, Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.