Власти ФРГ будут выступать за санкции против лиц, которые, по мнению Берлина, имеют отношение к инциденту с Алексеем Навальным, если Россия не прояснит обстоятельства дела, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

«Если Россия не прояснит инцидент с Навальным и не предоставит информации, то против лиц, ответственных с российской стороны, последуют адресные и соразмерные санкции», - говорится в сообщении в Twitter Мааса.

Также власти ФРГ будут выступать за совместную реакцию в ЕС и ОЗХО.

Ранее в среду, выступая в Бундестаге, Маас также сказал, что Москва пока не дала никаких разъяснений по ситуации с Навальным, до сих пор со стороны России звучали лишь «абсурдные упреки к Германии и ОЗХО».

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

14 сентября Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки. 23 сентября его выписали из больницы.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что Навальный был отравлен химический нервно-паралитическим ядом группы «Новичок».