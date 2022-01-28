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Киев не воспринимает официальную позицию Германии по предоставлению оружия Украине и другим ее решениям по европейской безопасности, заявил министр обороны Алексей Резников, выступая в Верховной Раде 28 января.

Он отметил  помощь Берлину в лечении украинских военных, заметив, что «у Украины много друзей в Германии и мы благодарны за эту поддержку», передает Радио Свобода.

 «Но мы не воспринимаем официальную позицию по поставкам вооружения и другие решения, подрывающие безопасность Европы и де-факто поощряющие агрессора. Мы обращаем внимание наших партнеров на то, что наши прогнозы по действиям Кремля сбываются... Если Германия не изменит позицию по поводу отпора российской агрессии федеральному правительству придется разбираться не с проблемами ОРДЛО или оккупированного Крыма а с проблемами «Немецкой демократической республики», и это не преувеличение», – заявил он.

Резников указал на признаки усиления связей между Германией и Россией: кроме российского газопровода «Северный поток-2», он упомянул о газопроводе OPAL, работе немецких политиков в российских компаниях, а также «отдельных вицеадмиралах, торпедирующих собственную страну странными высказываниями».

«Мы предупреждали западных партнеров, что цель Кремля – не столько Украина, сколько подрыв НАТО и ЕС, что будет атака на страны Балтии и она произошла. Что после этого будет эскалация, если не будет ответа, и эскалация против Польши произошла. Такое было невозможно представить год назад. Восстановление Немецкой демократической республики – это логическое продолжение уже заявленных российских требований», – считает министр.

Он напомнил, что Москва официально требовала «демонтажа НАТО в 14 странах».

«Очень хорошо, что члены НАТО дали четкий ответ, но мы должны быть практичными, чтобы потом не пришлось давать ответ, когда кто-нибудь начнет восстанавливать Берлинскую стену», – добавил Резников.

Германская демократическая республика – это социалистическая страна, созданная в подконтрольной СССР части Германии после второй мировой войны. Она просуществовала до воссоединения Германии в 1990 году.
ForUm

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