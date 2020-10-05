Платные камеры в следственных изоляторах принесли первый миллион гривен, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

«Сегодня платные камеры в следственных изоляторах заработали свой первый миллион гривен! Однозначный чемпион – государственное учреждение «Киевский следственный изолятор», которое заработало (и эффективно тратит на ремонты бесплатных камер) 621507 гривен», - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, услугу платных камер с улучшенными условиями размещения в украинских СИЗО запустили в начале мая.

По состоянию на начало июня в 6 следственных изоляторах появились камеры повышенного комфорта.

В июле Минюст ввел подарочные сертификаты на услуги платных камер в СИЗО.