Минюст ввел подарочные сертификаты на услуги платных камер в СИЗО. Об этом глава ведомства Денис Малюська написал в Facebook, отметив клиенториентированность пенитенциарной службы.

«Отныне Минюст предлагает новую услугу - мы предлагаем подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания», - написал Малюська.

Оплатить сертификат можно онлайн. При этом выбирается конкретный изолятор и срок действия услуги. Услугу предлагают изоляторы Киева, Харькова, Львова, Днипра, Чернигова, Винницы и многих других городов.

Срок действия подарочного сертификата – полгода.

«Если в течение указанного срока одаряемый не взят под стражу и не попадет в СИЗО, средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующему следственному изолятору», - предупредил министр.

«Хоть и пост шуточный, сама услуга - не шутка», - резюмировал Малюька.

Как сообщал ForUm, услугу платных камер с улучшенными условиями размещения в украинских СИЗО запустили в начале мая.

По состоянию на начало июня в 6 следственных изоляторах появились камеры повышенного комфорта.